Que isso, hein?! MC Carol ganha homenagem de jogador de hand-bol

A funkeira de Niterói postou fotos de casal com seu novo namorado nas redes sociais e se declarou ao amado. “Obrigado por sempre ter estado por perto”, escreveu ela na legenda da imagem.

O muso é o carioca André Nascimento, que ela conheceu num aplicativo de relacionamento em 2021 e se reencontraram agora. O rapaz tem 26 anos, é estudante de Ciências Contábeis e jogador de handebol. André também postou uma declaração super apaixonada para a namorada que fez questão de postar um registro dos dois indo ao cinema.

“Você sempre foi alguém que me fazia bem e me entendia como ninguém, então não sei em que momento nossos caminhos começaram a se separar. Só agradeço a Deus por ter trago você de volta. Te ver feliz sempre será minha felicidade minha pretinha!”, escreveu o jogador de handebol.

