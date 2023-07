Quem quer ser um milionário? Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões neste sábado (22)

A Mega-Sena mais uma vez acumulou e pode pagar até R$ 60 milhões no sorteio que está marcado para este sábado (22). Isso porque ninguém acertou o jogo da última quarta-feira (19) que sorteou as dezenas 20, 27, 34, 44, 50 e 54.

Porém, 50 sortudos acertaram a quina e levaram para casa mais de R$ 90 mil reais. Outros 3.638 jogos acertaram quatro dos números sorteados e ganharam o prêmio de R$ 1.781,18 cada.

A Caixa Econômica Federal arrecadou ao todo, a bagatela de R$ 78,673 milhões com o último jogo.

Para sábado (22), a Mega-Sena promete pagar R$ 60 milhões. Como arriscar os números da sorte você já sabe. É só ir até uma agência lotérica credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

