Racismo no Brasil é tema de palestra em escola do Espírito Santo

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Francelina Carneiro Setúbal, localizada no município de Vila Velha, promoveu, na última quinta-feira (27), uma palestra com o tema “Racismo no Brasil”, por meio do projeto “Territórios Aquilombados Capixaba”. O objetivo da ação foi incentivar os estudantes a conhecerem mais sobre os espaços de resistência negra.

A palestra foi realizada na Universidade Federal do Espírito Santo, campus de Goiabeiras, em Vitória, e coordenada pelo professor do Departamento de Psicologia da universidade, Adriano Pereira Jardim. A abordagem do tema teve o intuito de sensibilizar os estudantes acerca da história que não foi contada sobre os africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil.

“A palestra foi fundamental para que os estudantes pudessem entender e desmistificar os conceitos sobre a questão histórica da população negra, fazendo com que eles percebam que podem mudar esse processo. Além disso, o evento contribuiu para que os alunos negros pudessem acreditar que futuramente podem estudar em uma universidade pública”, disse o professor de História, Onildo de Souza Moraes.