Recapeamento: asfalto renovado em rodovias de Cachoeiro

As melhorias nas condições da malha viária de Cachoeiro seguem avançando. Nos últimos dias, foram executadas obras de recapeamento asfáltico da rodovia Ricardo Barbieri, no perímetro urbano do bairro Aeroporto, que agora receberá nova sinalização.

Os serviços, realizados pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER) do Espírito Santo, em parceria com a gestão municipal, fazem parte do programa do Governo do Estado para transferir, aos municípios, a gestão de trechos de rodovias estaduais que cortam áreas urbanas das cidades.

Agora, outra frente de obras de recuperação asfáltica avança na rodovia ES-488, em trechos localizados na região do bairro Coronel Borges.

Os serviços tiveram início próximo ao cruzamento com a avenida Targino Athayde, em direção à localidade de Cobiça. Com isso, o trânsito na região segue em meia-pista, sob o sistema de pare e siga.

Aos condutores, a recomendação é a de trafegar com atenção na região, em função da presença de trabalhadores e maquinário pesado na via. A expectativa é a de que a obra seja concluída até esta sexta-feira (28).

Todo o trecho recuperado também será contemplado com nova sinalização viária.