Recapeamento: rodovia no Coronel Borges em meia-pista a partir de quinta (20)

Nesta quinta-feira (20), o trecho da rodovia ES-488 localizada no perímetro urbano do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro, vai receber serviços preliminares de recapeamento asfáltico, em obras do Governo do Estado em parceria com a gestão municipal.

Os serviços estão programados para terem início às 8h, próximo ao cruzamento com a avenida Targino Athayde, em direção à localidade de Cobiça. Com isso, o trânsito na região funcionará em meia-pista, sob o sistema de pare e siga.

Aos condutores, a recomendação é a de trafegar com atenção na região, em função da presença de trabalhadores e maquinário pesado na via.

A previsão é a de que os trabalhos sejam concluídos até a próxima. Entretanto, questões climáticas podem interferir no prazo.

A manutenção da Rodovia ES-488 faz parte de um programa do Governo do Estado para transferir, aos municípios, a gestão de trechos de rodovias estaduais que cortam áreas urbanas das cidades. A obra será executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Obras também na rodovia Ricardo Barbieri

Também como parte do programa de municipalização de rodovias, o DER executa a preparação para o recapeamento da rodovia Ricardo Barbieri (ES-489), na altura do trevo do Sesc em direção ao município de Atílio Vivacqua.

Devido às obras, o trânsito na região está funcionando em meia-pista, sob o sistema de pare e siga.