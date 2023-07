Resgate de Itapemirim realizou mais de 1800 atendimentos neste ano

A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria de Saúde, conta com o serviço de resgate, que presta atendimento 24 horas por dia para a população. Nos seis primeiros meses do ano 2023 foram registrados um total de 1.853 atendimentos. O mês de março foi o que teve o maior número mensal, com 413 atendimentos, conforme o mapeamento das ocorrências.

Itapemirim conta com três bases fixas de resgate (Vila do Itapemirim, Garrafão e Litoral), e mais uma base de apoio.

Anote os contatos abaixo, caso um dia precise, saiba que eles estarão apostos.

👉🏻 Litoral: (28) 99915-7163

👉🏻 Vila do Itapemirim: (28) 99931-9499

👉🏻 Garrafão: (28) 99279-1329