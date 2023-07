Revitalizado, ginásio do Alto Amarelo é entregue aos moradores do bairro

Nesta quarta-feira (26), a Prefeitura de Cachoeiro fez a entrega de mais um espaço de práticas esportivas totalmente revitalizado. Desta vez, quem comemora são os moradores do bairro Alto Amarelo, que podem usufruir de um ginásio reformulado.

Localizado na rua São Paulo, o espaço batizado de “Gilson S. Louzada” recebeu restauração na parte elétrica, melhoramento da iluminação com instalação de novos refletores, reforma dos banheiros e pintura geral.

As melhorias foram realizadas pelas secretarias municipais de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) e de Manutenção e Serviços (Semmat).

Para a inauguração, foram promovidos jogos de futsal com times de moradores do próprio Alto Amarelo. Fernando Julio Lima das Neves, morador do bairro, esteve presente na cerimônia de entrega e celebrou a nova conquista.

“Durante muito tempo, a comunidade ansiou por um espaço melhor para o esporte. Agora, esse sonho de revitalização aconteceu. O olhar da gestão para com a comunidade foi de atenção e cuidado. Estamos muito gratos. É uma alegria muito grande”, ressalta.

Em sua fala na solenidade, o Prefeito Victor Coelho destacou o compromisso da gestão em fomentar as práticas esportivas em Cachoeiro.

“Cada vez mais pessoas estão praticando esportes na nossa cidade. E nós temos trabalhado para incentivar esse crescimento, revitalizando e construindo espaços públicos de esporte e lazer do município. Queremos que a comunidade do Alto Amarelo aproveite bastante esse espaço renovado e nos ajude a cuidar bem dele”, salientou.