Saiba tudo dos torneios de qualificação olímpica masculina de voleibol da FIVB 2023 no Brasil

No país do futebol, encontrar informações sobre outros esportes pode ser uma tarefa mais difícil do que deveria e, por esse motivo, nós resolvemos trazer todas as informações sobre a qualificação olímpica do voleibol para os próximos jogos em 2024.

Desta vez, vamos abordar tudo que você precisa saber sobre a eliminatória que dá acesso aos Jogos Olímpicos 2024, a ser disputada ainda neste ano. Se você é da turma do voleibol, está no artigo mais completo do assunto.

Informações gerais da qualificação olímpica FIVB 2023

Em 17 de março deste ano, na cidade suíça de Lausanne, a Federação Internacional de Voleibol – FIVB – anunciou o sorteio do próximo torneio que dá vaga olímpica para esta modalidade. Com o resultado, temos as seguintes informações básicas.

Período e sedes do torneio

Os jogos serão disputados em três países diferentes como sede, Brasil, China e Japão, e ocorrerão entre o dia 30 de setembro deste ano até o dia 8 de outubro do mesmo. A disposição foi feita em três grupos e o torneio, ao todo, reúne 24 equipes.

Grupo A

Brasil

Itália

Irã

Cuba

Ucrânia

Alemanha

República Tcheca

Catar

Grupo B

Japão

EUA

Eslovênia

Sérvia

Turquia

Tunísia

Egito

Finlândia

Grupo C

China

Polônia

Argentina

Países Baixos

Canadá

México

Bélgica

Bulgária

O grupo A jogarão no estádio do Maracanãzinho – RJ, Brasil, enquanto o grupo B terá como sede o Ginásio Nacional Yoyogi – Tóquio, no Japão. O grupo C, que deve ter suas partidas na China, ainda não possui estádio definido no momento de acordo com as fontes oficiais do torneio.

Forma de classificação

Teremos classificação por posição e por vagas de seleção de universalidade. O intuito desse modelo de classificação é tentar, ao mesmo tempo, garantir que as melhores seleções do mundo na modalidade não fiquem facilmente de fora da competição, ao passo que, ao mesmo tempo, tenta também democratizar, na medida do possível, um número de vagas.

Vaga por posição

Cada equipe enfrentará as outras 7 equipes dentro do seu grupo e será posicionada de acordo com o método tradicional de classificação de times. Os dois times mais bem colocados em cada grupo garantirão vaga nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, que será sediado na capital francesa, Paris.

Essa seria, digamos, a qualificação direta, ou seja, por pontos dentro da quadra. No entanto, também são as vagas mais acirradas, uma vez que, dentro de cada grupo do sorteio, temos muito mais do que apenas dois candidatos reais à classificação.

Seleção de universalidade

As cinco posições restantes serão preenchidas pelas cinco seleções ainda não garantidas, com base na classificação da FIVB após o término da fase preliminar da Liga das Nações de 2024 (com exceção da seleção francesa, que se qualificou como país-sede do torneio). Para assegurar o princípio da inclusão global, essas equipes serão escolhidas seguindo a seguinte ordem de prioridade:

Equipe(s) de continente(s) sem representação qualificada;

Equipe(s) de alto nível que ainda não se qualificaram.

Estas, conforme mencionado anteriormente, são as vagas destinadas a democratizar a competição olímpica.

Em seguida, vamos conferir o ranking da FIVB no momento do sorteio, o que pode ser, como vimos, um fator importante na seleção de universalidade, sem mencionar a evidência de que as mais fortes serão, certamente, grandes concorrentes às duas vagas por posição.

Ranking FIVB no momento do sorteio

O ranking a seguir é o que Federação Internacional de Voleibol havia divulgado na precisa data do torneio. Deste modo, atualmente, pode haver alguma mudança, na próxima vez em que este mesmo ranking seja divulgado.

Polônia – 1º do ranking

Itália – 2º

Brasil – 4º

EUA – 6º

Japão – 7º

Argentina – 8º

Eslovênia – 9º

Irã – 10º

Sérvia – 11º

Cuba – 12º

Países Baixos – 13º

Turquia – 14º

Canadá – 15º

Ucrânia – 16º

Alemanha – 17º

México – 18º

Tunísia 19º

Egito – 20º

Bélgica – 21º

República Tcheca – 22º

Bulgária – 23º

Finlândia – 24º

Catar – 25º

China – 26º

Assim, por lógica, a nossa seleção brasileira precisaria surpreender e desbancar, por ordem, uma das duas adversárias que atualmente figuram acima do Brasil no ranking FIVB. Uma tarefa que não é assim das mais tranquilas, temos de admitir.

Por outro lado, o fato de sermos sede e também de estarmos bem posicionados no ranking, além da evidente qualidade e história do nosso voleibol, creditam a seleção canarinho a ser uma forte candidata as duas vagas por posição, que são definidas exclusivamente dentro das quadras.

A seguir, finalizamos com algumas curiosidades da nossa seleção.

Curiosidades da Seleção Brasileira Masculina de Voleibol

Por um tempo, passamos a dizer que não éramos apenas o país do futebol, mas também do voleibol, tamanha as conquistas que foram empilhadas pelas seleções masculina e feminina da modalidade em um curto espaço de tempo. Confira alguns destaques dos meninos:

A seleção brasileira já conquistou todos os principais campeonatos de voleibol

O Brasil possui seis medalhas: três de ouro e três de prata

O Brasil venceu a extinta URSS no jogo com maior público da história: 95 mil pessoas

A nossa seleção brasileira de voleibol masculina é uma das mais respeitadas no país

O uniforme clássico é o mesmo de todas as modalidades: verde e amarelo

Agora, você já sabe a adrenalina que será esse torneio. Vamos fechar o tema.

A nossa conclusão

O torneio eliminatório para o voleibol nas Olimpíadas está próximo. Equipes de todo o mundo competirão pela classificação, com base no ranking da FIVB e princípio da universalidade. Emoção e determinação estarão presentes nessa batalha pelo sonhado lugar nos Jogos Olímpicos.