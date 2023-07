Saltz Festival: Orochi, Chefin e Borges são umas das atrações confirmadas

O Saltz Festival, um dos eventos musicais mais aguardados do ano, está se preparando para uma noite de pura energia e batidas envolventes. E as novidades não param de chegar! Recentemente, mais um rapper renomado foi anunciado como atração confirmada para o festival, que promete agitar o público com shows inesquecíveis. O nome que se junta ao incrível lineup é Borges, um dos principais nomes do rap nacional.

Com um estilo autêntico e letras marcantes, Borges conquistou seu espaço na cena do trap brasileiro. Sua musicalidade única e presença de palco cativante têm encantado fãs por todo o país. Agora, os espectadores do Saltz Festival terão a oportunidade de vivenciar a energia contagiante de Borges em uma performance ao vivo que promete ficar gravada na memória.

O festival, que ocorrerá no dia 11 de outubro, véspera de feriado, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, já conta com a confirmação de outros nomes de peso, como Orochi e Chefin. Com a adição de Borges, a expectativa para esse encontro épico de talentos do rap nacional só aumenta.

O Saltz Festival promete oferecer uma experiência musical completa, com uma estrutura de som, luz e segurança de alto nível. Além disso, o evento proporcionará uma oportunidade única de imersão na cultura do rap, trazendo artistas de destaque e apresentações de tirar o fôlego.

A venda de ingressos está em ritmo acelerado, e o público está ansioso para garantir seu lugar nessa festa imperdível. Com a adição de Borges ao lineup, a procura deve aumentar ainda mais, pois os fãs de rap não querem perder a oportunidade de presenciar a união desses grandes talentos em um único evento.

A organização do festival promete mais surpresas e atrações incríveis ainda serão anunciadas. Portanto, fiquem ligados nas redes sociais do Saltz Festival para obter informações atualizadas e não perder nenhum detalhe desse evento histórico.

Se você ainda não garantiu seu ingresso, não perca tempo! Acesse o site oficial do Saltz Festival e adquira seu ingresso para essa noite memorável de música ao vivo.

Não fique de fora dessa experiência musical única!

