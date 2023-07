Santa Casa ganha UTI Móvel para atendimento de pacientes do Sul do Estado

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro adquiriu na última semana, uma ambulância equipada com UTI Móvel no valor de R$ 340 mil. A compra da ambulância só foi possível porque o hospital recebeu recursos de emenda parlamentar, em parceria com o Governo do Estado.

Com a aquisição, a Santa Casa poderá fazer remoções de pacientes com mais segurança e conforto para o paciente internado na instituição.

O superintendente da Santa Casa, Afrânio Emílio Carvalho da Silva, mais uma vez destacou a importância da ajuda da sociedade civil para a manutenção dos serviços do hospital.

“A Santa Casa é uma instituição filantrópica e, por isso, também conta com a ajuda do poder público, por meio de emendas parlamentares, para garantir o atendimento de excelência aos seus pacientes. Essa ambulância chega para reforçar e modernizar os nossos serviços móveis de atendimento. Nós agradecemos ao Governo do Estado e ao então deputado Marcos Mansur que foram nossos parceiros e estão nos ajudando a cuidar da saúde da nossa população”, declarou.

O veículo é um Renault Master L2 – 2.3 Turbo Diesel Branco 0km e é destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.

Possui balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica.