Secretaria da Agricultura lança relatório de exportações do agronegócio capixaba

O agronegócio do Espírito Santo tem grande destaque na exportação de diversos tipos de produtos. Para dar mais visibilidade ao setor e analisar melhor o comportamento dessa comercialização internacional, a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) lançou o relatório “Exportações do Agronegócio Capixaba”. A partir de agora, é possível acompanhar a atualidade do agronegócio no comércio exterior, com informações dos principais produtos capixabas que atravessam diversas fronteiras pelo mundo.

Com levantamento da Gerência de Dados e Análises da Seag, o relatório será atualizado de forma trimestral. O objetivo é comparar os registros das exportações do agronegócio capixaba do período atual com o mesmo período do ano anterior, de forma a descrever e analisar o comportamento da comercialização internacional dos produtos agro com origem do Espírito Santo. O somatório abrange um rol de quase mil itens de produtos do agronegócio produzidos e exportados pelo Estado.

“O Espírito Santo tem se destacado no agronegócio internacional. Nossos produtos são enviados para mais de cem países, gerando divisas substanciais para o Estado. No último ano, alcançamos US$ 1,7 bilhão de dólares e, somente no primeiro semestre de 2023, foram gerados US$ 848,9 milhões de dólares. Por isso, estamos acompanhando com mais atenção o comportamento das exportações e vamos dar

publicidade por meio do relatório trimestral”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

A publicação dos registros de exportação exclusiva para o agronegócio traz embasamento aos agentes que atuam no setor. “Com a divulgação do relatório, o público do agro que se apropriar das informações pode tomar decisão com base em dados confiáveis, analisando as tendências e as oportunidades que o mercado oferece”, afirmou o gerente de Dados e Análises da Seag, Danieltom Vandermas.

Relatório on-line

Para ter acesso aos relatórios, basta acessar o site da Seag (www.seag.es.gov.br), clicar no menu “Gerência de Dados e Análises – Publicações” e selecionar o trimestre desejado para visualizar ou fazer o download do arquivo. Já estão disponíveis os relatórios do primeiro e segundo trimestres de 2023, no comparativo com o primeiro e segundo trimestres de 2022. Para acessar os documentos, clique aqui.