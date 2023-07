Secretária de Saúde de Anchieta é eleita para diretoria nacional

A secretária municipal de Saúde de Anchieta, Jaudete Frontino De Nadai, foi eleita para compor o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Apenas dois secretários municipais de saúde do Espírito Santo foram escolhidos para integrar o órgão durante o biênio 2023/2025. Jaudete será diretora de Comunicação Social Adjunta do órgão e tomou posse nesta segunda-feira (17).

A eleição foi realizada na Assembleia do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), durante o 27º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Goiânia.

