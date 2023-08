Seis pessoas são presas durante operação da PC e PM no ES

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, em conjunto com a Polícia Militar, realizou, noite da última sexta-feira (28), uma operação com cumprimento a sete mandados de prisão e de busca e apreensão no município de São Gabriel da Palha. A ação resultou na prisão de cinco homens e uma mulher, e na apreensão de armas de fogo, munições, drogas, dinheiro e aparelhos celulares.

De acordo com a PM, foi realizado o cerco na residência de um homem de 20 anos, no bairro Santa Helena, na mesma região. Assim que percebeu a presença das equipes de polícia, o suspeito, portando uma arma de fogo na cintura, tentou fuga e pulou de uma altura de, aproximadamente, 5 metros de altura, caindo em um terreno baldio.

As equipes conseguiram conter o indivíduo e apreender o revólver calibre .38, municiado com seis munições. Dentro da residência, foram localizados onze aparelhos celulares, R$ 303 reais em espécie e duas buchas de maconha. O conduzido foi autuado por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e tráfico de drogas, e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.

A PM informou que, no bairro Santa Helena, no município, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão em desfavor de um investigado de 21 anos. Nas buscas, foi apreendido com o suspeito um revólver calibre 32, municiado com seis munições, além de R$ 206 reais em espécie. O suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e, após pagamento de fiança no valor de R$ 3 mil reais, ele foi liberado.

Em seguida, ainda no bairro Santa Helena, um homem de 32 anos e uma mulher de 31 anos foram capturados em razão de mandado de prisão. Eles são apontados como autores do crime de homicídio consumado que ocorreu no município de Pinheiros.

Segundo a PM, no bairro Boa Vista, em São Domingo do Norte foram cumpridos um mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 29 e 22 anos. A ação contou com o apoio do cão K9 Rex, que localizou uma pedra de crack de 25 gramas, onze pedras de crack prontas para comércio, além de R$ 954 em espécie.

Os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à autoridade policial e, em seguida, vão permanecer à disposição da Justiça.