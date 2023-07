Senac oferta cursos gratuitos em Cachoeiro

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em Cachoeiro de Itapemirim, está ofertando 167 vagas para sete cursos gratuitos para moradores do município. As vagas são para capacitação técnica.

As oportunidades são para Jovem Programadora, Técnico em Logística, Técnico em Recursos Humanos,Técnico em Segurança do Trabalho, Cabeleireiro (Híbrido), Assistente Administrativo (Híbrido) e Técnico em Administração (Híbrido).

Para se inscrever em um dos cursos gratuitos, o interessado deve comparecer a sede do Senac, na Avenida Jones dos Santos Neves, 253, Santo Antônio. É preciso apresentar xerox da Identidade, CPF, comprovante de residência, Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão e Certidão de Estado Civil. A carga horária dos cursos varia entre 3 meses e um ano.

Nas próximas terça (25) e quinta-feira (27) haverá uma reunião na sede do Senac para confirmação da vaga e orientações em relação à carga horária e outros assuntos importantes, portanto, se você está interessado corra para se matricular.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria do Senac por meio do 3522-9388.