Sextou com chuva e frio. Veja como ficam as temperaturas no ES

Devido aos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente, nesta sexta-feira (21) o tempo segue com um pouco de instabilidade, com sol entre muitas nuvens e chuva fraca ocasionalmente em todas as regiões. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, as temperatura seguem estáveis na metade sul do Estado, com pequena queda na metade norte capixaba.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 22 °C. Nas áreas altas: mínima de 11°C e máxima de 20 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 09°C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.