Sicoob ES destina R$ 2,2 bilhões para o agronegócio

Produtores rurais do Espírito Santo terão mais crédito para investir no agronegócio. O Sicoob ES vai disponibilizar R$ 2,2 bilhões para custeio, investimento, comercialização e industrialização da produção rural através do plano safra 2023/2024.

Em todo o Brasil, o Sicoob projeta movimentar mais de R$ 52 bilhões na Safra 2023/2024 com produtores rurais. Esse número representa um aumento de aproximadamente 33% em relação ao ano-safra anterior, em que foram concedidos cerca de R$ 39 bilhões em crédito para pequenos e médios produtores, em sua maioria.

O princípio do Plano Safra é fornecer aos produtores rurais recursos suficientes para subsidiar suas despesas e investimentos, adequando os pagamentos de acordo com o retorno do empreendimento. Além disso, existem linhas específicas para incentivar a profissionalização dos pequenos e médios produtores por meio do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp).

Para Bento Venturim, presidente do Sicoob ES, o aumento do aporte de recursos para o produtor rural na próxima safra vai contribuir para o crescimento sustentável do agronegócio. “O Sicoob ES é o segundo maior financiador do agronegócio no Estado e o maior repassador de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ) e BNDES Rural. Nós sabemos da força do agronegócio para o Brasil e o Estado e vamos continuar apoiando cada vez mais os produtores, estando lado a lado para encontrar as melhores soluções para o desenvolvimento do setor”, destaca o presidente.

Para acessar os recursos, o produtor rural precisa ser associado ao Sicoob ES, comprovar a posse da sua propriedade, seja por escritura, contrato de parceria, comodato ou assentamento; estar em dia com a situação tributária, por meio do Imposto Territorial Rural (ITR); e em regularidade com as obrigações ambientais, apresentando seu Cadastro Ambiental Rural (CAR), Licenças e Outorgas. A previsão é de que os recursos beneficiem mais de 10 mil cooperados neste ano-safra 23/24.

Sobre o Sicoob ES

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 670 mil associados, e atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP). São seis as cooperativas filiadas: Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas.

Oferece todos os serviços tipicamente bancários, como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e débito e pagamentos online.

Em nível nacional, soma mais de 7 milhões de cooperados, está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal e é a única instituição financeira presente em 391 municípios.

É formado por aproximadamente 342 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com mais de 4.500 pontos de atendimento em 2.337 cidades brasileiras.