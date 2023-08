Sinfônica do ES atraiu centenas de pessoas ao concerto itinerante em Cachoeiro

A apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), na última quinta-feira (27), atraiu centenas de pessoas, que puderam apreciar de perto da boa música. O concerto foi realizado na Catedral de São Pedro.

Os bolsistas da Camerata Jovem da Rochativa acompanharam todo o evento, e tiveram momentos inesquecíveis. Sob a regência do maestro Helder Trefzger, a Oses interpretou um repertório de clássicos atemporais, como a conhecida obra “Peer Gynt, Suite nº 1”, do compositor Edvard Grieg, e a abertura da ópera, “O Guarani”, de Carlos Gomes. A apresentação da Orquestra teve o apoio da Rochativa e do Restaurante Rinkão.

Saiba mais sobre as obras

Um dos temas clássicos mais conhecidos do mundo, “Morning Mood”, que faz parte da peça teatral “Peer Gynt”, do escritor Henrik Ibsen, com música incidental de Edvard Grieg, estreou na Noruega em 1876. A obra transmite e descreve o nascer do sol em uma atmosfera matinal.

Mais uma vez a natureza, associada ao sobrenatural, se faz presente com “Uma Noite no Monte Calvo”, do russo Modest Mussorgsky. O próprio compositor deixou escrito como fonte de inspiração extramusical: “Ruídos subterrâneos de vozes sobrenaturais. Aparição de espíritos das trevas e do Deus da Noite (…) No auge do sabá, toca ao longe o sino de uma pequena igreja. Ela dispersa os espíritos das trevas. O dia amanhece”.

Vaughan Williams foi um compositor inglês nascido em 1872. Logo no início de “As Vespas”, percebe-se uma inusitada imitação dos insetos, e a obra segue em clima divertido. Como se pode perceber por essa obra, a música de Vaughan Williams influenciou muitas trilhas sonoras para teatro e cinema das décadas seguintes.

Carlos Gomes foi o principal compositor romântico de ópera no Brasil. No programa, está a abertura de “O Guarani”, que contém algumas das mais conhecidas melodias do compositor, e “Alvorada”, obra sinfônica que faz parte da ópera “O Escravo”, onde o compositor evoca o amanhecer na floresta com toques impressionistas.