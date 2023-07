Suspeito de praticar golpes é preso pela Polícia Civil no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 5º Distrito Policial, em conjunto com a Guarda Municipal de Vitória, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (20), um integrante de uma organização criminosa de São Paulo responsável por dezenas de crimes de estelionato no município de Vitória.

De acordo com a PC, após os investigadores do 5º Distrito Policial informarem ao cerco eletrônico do município de Vitória que o investigado utilizava uma motocicleta para cometer os crimes, a placa foi sinalizada no cerco eletrônico e abordada pelos policias.

“Os golpes tinham sempre o mesmo modus operandi e consiste em enganar as vítimas afirmando que elas haviam ganhado uma cesta de chocolates no dia de seu aniversário. Logo em seguida, o criminoso se deslocava até a residência da vítima para entrega dos bombons. Sob a alegação de cobrança do frete de pequeno valor, o autor se utilizava de várias ‘maniquininhas’ para passar o cartão das vítimas na ordem de milhares de reais”, explicou o delegado Diego Bermond, do 5º Distrito Policial.

Ao todo, segundo a Polícia Civil, dezenas de vítimas caíram no golpe e estima-se que mais de R$ 120 mil foram roubados.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato majorado e, em seguida, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.