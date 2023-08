Tenda Itinerante da EDP oferece troca gratuita de lâmpadas

A Tenda Eficiente da Boa Energia – ponto de troca itinerante que tem percorrido comunidades de baixa renda da Grande Vitória – estará entre os dias 31 de julho a 4 de agosto em frente à igreja Batista Getsemani, no bairro Jabour, em Vitória. Já de 7 a 12 de agosto, a tenda estará montada na praça de Boa Sorte, no bairro Boa Sorte, em Cariacica, das 9h às 16h. O programa da EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, promove a troca de lâmpadas obsoletas por equipamentos mais eficientes com tecnologia LED, e realiza o cadastro na Tarifa Social, benefício que concede desconto na conta de luz às famílias inscritas no CadÚnico.

A distribuidora prevê a troca de 60 mil lâmpadas até o fim do ano. A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética–PEE da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que tem como objetivo incentivar a sustentabilidade e o consumo consciente por meio da substituição desses equipamentos. As cidades de Serra, Vitória e Cariacica já receberam a Tenda Eficiente da Boa Energia.

A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia.

Para realizar a troca das lâmpadas, o cliente deve residir na cidade e estar munido da última fatura de energia (classificação residencial) e documento de identidade. No local, o cliente poderá entregar até seis lâmpadas de maior consumo (incandescentes, alógenas ou fluorescentes compactas) para receber a mesma quantidade de equipamentos LED. Lembrando que as lâmpadas antigas precisam estar em funcionamento.

Tarifa Social

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que concede desconto de até 65% no consumo de energia. O objetivo da Tarifa Social de Energia Elétrica é garantir o benefício do desconto na conta de luz às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O consumidor que se enquadrar nos critérios do programa social pode realizar o cadastramento na Tenda Eficiente da Boa Energia. Para solicitar a inscrição, o cliente precisa estar com o NIS (Número de Identificação Social) e Código Familiar ativo no CadÚnico ou o número do benefício BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social).

Quem tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo;

Idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC);

Famílias indígenas ou quilombolas com inscrição no CadÚnico;

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenham no domicílio portador de doença ou pessoas com deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico exija o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo.

Para saber a renda per capita, é preciso somar todos os rendimentos recebidos pela família e dividir o valor total pelo número de integrantes, chegando ao valor final.

Documentos necessários para realizar o cadastro na EDP

Número de Identificação Social (NIS) – obtido na prefeitura por meio do CRAS;

Conta de energia;

CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou Carteira de Identidade (ou outro documento de identificação social com foto) ou apenas Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI);

Para o caso família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de equipamentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, é necessário apresentar o relatório e atestado subscrito por profissional médico;

Para família que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), é preciso informar o Número do Benefício (NB).

Documentos necessários para realizar a troca de lâmpada:

Apresentar conta/fatura de energia residencial recente;

Levar documentos (RG e CPF) de quem vai efetuar a troca;

Levar até 06 lâmpadas bulbo incandescentes e/ou fluorescentes funcionando para realizar a troca pelas lâmpadas LED, que trarão mais economia na conta de energia.

Tenda Eficiente da Boa Energia

Bairro Jabour/Maria Ortiz – Vitória

Data: 31/07 a 04/08

Horário: 9h às 16h

Endereço: R. Antônio Nobre Filho, 155 – Jabour, Vitória

Em frente à igreja Batista Getsemani

Bairro Boa Sorte – Cariacica

Data: 07/08 a 12/08

Horário: 9h às 16h

Endereço: R. Vasco da Gama – Boa Sorte, Cariacica – ES, 29151-460

Praça de Boa Sorte

Foto: Divulgação