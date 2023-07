Tente outra vez: Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 70 milhões

O concurso 2.613 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (22), em São Paulo mas nenhuma aposta acertou as seis dezenas e por isso o prêmio acumulou. Estima-se para o próximo sorteio, que vai acontecer na terça-feira (25), o prêmio de R$ 70 milhões.

Confira os números sorteados: 14 – 26 – 40 – 42 – 46 – 52.

As 70 apostas que acertaram cinco dos seis números vão receber R$ 80.398,82. Já as 5.774 apostas que acertaram a quadra vão receber R$ 1.392,42.

