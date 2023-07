Tira casaco, bota casaco! Chuva chega e temperatura diminui no ES

A partir desta quarta-feira (19), a passagem de uma frente fria afastada pelo oceano organiza mais umidade sobre o estado do Espírito Santo. Além disto, a circulação dos ventos reforça as nuvens de chuva sobre o centro-sul do estado.

De acordo com o Climatempo, Vitória terá um dia com mais nuvens no céu e previsão de chuva fraca a qualquer momento, intercalando períodos de melhoria. Devido ao excesso de nuvens e a entrada do ar frio, as temperaturas também ficam mais amenas com máxima de 25°C na capital capixaba.

As cidades do extremo Norte do Estado terão aumento da nebulosidade, mas a quarta-feira ainda será sem chuva e com uma ligeira diminuição no calor.

Na quinta-feira (20), a infiltração marítima favorece o reforço das instabilidades no litoral e extremo Sul do Estado. O tempo fica mais encoberto e chuvoso. O sol já não aparece em Vitória e a temperatura não passa dos 22°C. Já nas demais regiões, cidades como São Mateus e Linhares, bastante nebulosidade e pouca chuva.

Na sexta (21) e no sábado (22), a nebulosidade ainda persiste, com poucas aberturas de sol sobre a maior parte do Estado e temperaturas ligeiramente mais amenas.

Na capital o tempo volta a ficar firme na no sábado (22), mas o céu fica cheio de nuvens. No domingo (23), não chove em nenhuma área e a temperatura volta a subir mais à tarde.