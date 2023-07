Traficante dispensa droga no vaso para escapar da PM, mas acaba preso

Um suspeito de tráfico de drogas de 22 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (17), com 280 pinos de cocaína e rádios comunicadores. A apreensão foi no bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Corte Grande.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram até uma residência após denúncias anônimas e, enquanto faziam uma vistoria no entorno da casa, ouviram barulhos de descargas do vaso sanitário. No entanto, o encanamento da casa estava quebrado e foi possível ver cerca de 100 pinos de cocaína saindo pelo encanamento.

Neste mesmo momento, enquanto cercavam a casa, viram quando o homem alvo das buscas jogou uma sacola pela janela. Nela, continham 175 pinos de cocaína.

Já na casa, os policiais encontraram mais cinco pinos de cocaína e seis rádios comunicadores. O suspeito confessou ser o dono da droga e foi preso em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou à disposição da Justiça para ser levado ao Centro de Detenção Provisória do município.