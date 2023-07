Traficantes compram droga para revender em Atílio Vivácqua e são presos dentro de ônibus

Dois homens apontados como traficantes de drogas foram presos pela Polícia Militar dentro de um ônibus intermunicipal, na tarde desta quarta-feira (26), em Atílio Vivácqua.

Os policiais receberam informações por meio de denúncia anônima e montaram um cerco no município. Assim que abordaram o coletivo, os dois homens, que estavam nos fundos do coletivo, tentaram se esconder atrás da poltrona e jogaram uma sacola pela janela.

Os suspeitos foram abordados e presos em flagrante. Na sacola, os policiais encontraram um tablete de maconha, de aproximadamente um quilo, R$ 40 em dinheiro e um celular.

Eles foram levados para Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram autuados por tráfico de drogas e ficaram à disposição da Justiça para serem levados ao Centro de Detenção Provisória da região.

