Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo tem novo presidente

O advogado Felipe Morais Matta é o novo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES). O órgão desempenha um papel fundamental na promoção da Justiça e na garantia da ética e do fair play nas competições esportivas do Estado.

O TJD-ES também é responsável por julgar e punir infrações disciplinares e desportivas, garantindo a lisura e a transparência nas competições esportivas do estado, buscando sempre a justiça e a imparcialidade em suas decisões.

Renomado advogado, sócio fundador do escritório, Felipe Morais Matta Advogados Associados, Flipe Morais Mata possui mais de 20 anos de atuação no campo jurídico, com especialização em Direito Público, e também é professor de Direito Civil e Processo Civil.

“O Tribunal desempenha um papel fundamental na promoção de um ambiente esportivo saudável e justo. Nossas decisões têm o objetivo de garantir a integridade das competições e a proteção dos direitos dos atletas, clubes e torcedores”, disse o presidente.

Felipe Morais Matta pontuou ainda as ações e projetos que estão em sua pauta para os próximos dois anos, que visam melhorar e gerar realizações que impactem positivamente o setor. Entre eles, estão:

Fortalecimento da educação e conscientização: O TJD ES pretende implementar uma conscientização, visando disseminar valores éticos e esportivos entre os atletas, treinadores, dirigentes e torcedores em meio a tantas notícias de manipulação de resultado. Realizar palestras, workshops e campanhas de conscientização, além de promover uma cultura de respeito e fair play no esporte.

Aperfeiçoamento da estrutura e processos: O tribunal está empenhado em aprimorar sua estrutura e processos, visando agilizar e tornar mais eficiente o julgamento de casos. Investimentos em tecnologia e capacitação dos membros do tribunal são prioridades para garantir uma atuação cada vez mais eficaz.

Parcerias com entidades esportivas: O TJD ES buscará estabelecer com outros órgãos para agregar em seus processos a expertise que outras instituições já possuem numa troca de conhecimentos e experiências para o desenvolvimento do esporte no estado.

Sobre o novo presidente do TJD-ES

Ao longo de sua carreira, Felipe Morais Matta acumulou experiência profissional relevante, tendo atuado perante a concessionária de energia elétrica EDP/Escelsa e na área de Recuperação de Créditos Bancários na Brascobra.

Sua atuação na Ordem dos Advogados do Brasil também é notável, tendo sido membro da Comissão de Direitos Humanos em 2014/201; da Comissão de Direito do Consumidor em 2015/2017; e da Comissão de Direito Criminal em 2019.

Além disso, é o idealizador do projeto @soluçãolegal, demonstrando seu comprometimento com a busca de soluções jurídicas inovadoras.