Uma pessoa morre e duas ficam feridas após grave acidente na BR-101 Sul

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um grave acidente ocorrido no início da tarde desta terça-feira (18), no km 367, na BR-101 Sul, na divisa dos municípios de Anchieta e Iconha. O acidente ocorreu por volta das 12h45.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um veículo de passeio e um caminhão. No entanto, a dinâmica ainda não foi informada.

Duas pessoas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais da região. De acordo com a PRF, uma delas, em estado grave.

