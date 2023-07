Atualizada: Veículo da Prefeitura de Atílio Vivácqua cai em ribanceira com servidores

Um veículo oficial da Prefeitura de Atílio Vivácqua caiu em uma ribanceira na manhã desta quarta-feira (26), na rodovia que liga o município à BR-101 Sul, próximo ao cemitério Santa Rosa, na localidade de Flexeiras.

De acordo com as primeiras informações, o veículo transportava servidores que estavam a trabalho. Eles sofreram ferimentos leves e não precisaram ser levados ao hospital.

A Prefeitura de Atílio Vivácqua ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Por meio de nota prefeitura disse: “A Secretaria Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua informa que o veículo envolvido em um acidente é pertencente a frota da secretaria de saúde. Todos os ocupantes sofreram ferimentos leves, foram socorridos e passam bem. Foi acionado o seguro e os danos ainda não foram calculados, devido a atenção e cuidado maior serem prestados aos servidores ocupantes do veículo”.



