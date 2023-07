VÍDEO | Farmácia é furtada e criminoso leva até a bicicleta na fuga

Uma farmácia, localizada na região central de Guaçuí, foi alvo da ação de um criminoso na madrugada da última terça-feira (25). O suspeito já foi identificado pela Polícia Civil do município.

De acordo com informações da Polícia Civil, o criminoso arrombou a porta da frente do estabelecimento por volta de 0h35, e invadiu o local. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de videomonitoramento do local.

Pelas imagens, é possível visualizar o suspeito retirando dinheiro dos caixas, e em seguida ele vai até as prateleiras de produtos. Assim que pega tudo, ele ainda pega a bicicleta da farmácia, usada para fazer entrega, e usa para a fuga.

Segundo a PC, o criminoso é suspeito de envolvimento em outros furtos ocorridos no município. O caso segue em investigação.