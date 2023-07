VÍDEO | K9 Alga localiza drogas durante buscas em Guaçuí

Policiais militares da Patrulha K9 e da Ronda Ostensiva do 3º Batalhão localizaram, na tarde desta segunda-feira (24), por volta das 14h20, uma quantidade de drogas durante um patrulhamento realizado na rua Joana Ventina da Silva, no bairro Lagoa, em Guaçuí.

Segundo informações da Polícia Militar, com apoio da K9 Alga, que indicou três pontos distintos, onde todo o material ilícito estava escondido. Ao todo, foram localizados 4 pedras grandes de Crack pesando 23,4 gramas aproximadamente, e 1 buchas de maconha.

Todo o material foi apreendido e entregue na delegacia do município.

