Vila Velha receberá 11ª Caminhada da Juventude neste sábado (29)

No próximo final de semana, a cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, acolhe a 11ª edição da Caminhada Franciscana da Juventude (CFJ). É a primeira vez que este evento será sediado em terras capixabas. Num percurso composto por subidas, descidas e até um trecho pela areia da praia, os jovens serão convidados a trilhar um caminho marcado pela fé em direção ao Convento de Nossa Senhora da Penha, principal cartão postal do Espírito Santo. O evento começa no dia 29 às 6h e termina às 14h do dia 30 de julho.

O tema desta edição foi inspirado na Festa da Penha deste ano e na proposta do Ano Vocacional da Igreja do Brasil e da Província: “Com Francisco e Maria, chamados a caminhar! ”. A CFJ é um evento voltado prioritariamente para jovens. A proposta é que ela seja um retiro itinerante, onde o participante realiza um encontro com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Esta iniciativa é pensada e promovida a partir de elementos da espiritualidade cristã e franciscana, mas também é aberta a pessoas de outras religiões. Ela é também uma grande oportunidade de animação vocacional, bem como de vigor e entusiasmo para os grupos de jovens locais e paróquias acolhedoras.

Segundo os frades franciscanos responsáveis pela Evangelização com as Juventudes da Província da Imaculada Conceição do Brasil e pela organização do evento, espera-se mais de 300 jovens oriundos dos cinco estados onde a instituição se faz presente: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Porém, jovens de outros territórios também participam.

Após a acolhida, credenciamento e oração inicial o percurso da caminhada começará pela praia. Para Frei Gabriel Dellandrea, um dos organizadores da CFJ, a praia reserva muitas belezas e é também um espaço de diversão, contemplação e paz. “Assim como as águas do mar encontram a areia no seu vai e vem, nos caminhos da vida, também vamos encontrando o Senhor. O caminho será de recordação da própria vida, de perceber os acertos e erros. Às vezes o caminho é mais difícil, mas sempre tem alguém do lado para ajudar”, adiantou.

Durante os aproximadamente 25 quilômetros, entre um trajeto e outro, os participantes farão breves paradas para descanso, reflexões e para alimentação, como na Igreja da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que ainda está em construção. Neste local, os jovens serão convidados a refletirem sobre o encontro de Francisco de Assis com o Crucificado e com a reconstrução da Igreja do tempo do Santo de Assis que estava em ruínas.

Ainda no primeiro dia, já no período da tarde, a programação contempla a subida ao Morro do Moreno. Observando a grandiosidade da criação, os jovens serão convidados a ampliar sua visão na contemplação dos horizontes: da vista e da vida. Já no Santuário Divino Espírito Santo, os jovens serão recebidos pelas famílias acolhedoras e haverá um breve momento de reflexão e adoração sobre o Jubileu dos 800 anos do Presépio de Greccio, festividade que a Ordem Franciscana celebra neste ano. “Neste primeiro dia da caminhada encontraremos três momentos importantes da vida de Cristo da qual contempla Francisco: a Cruz, a Encarnação e a Eucaristia”, frisou Frei Gabriel.

No domingo (30), a caminhada retoma a partir das 7h com saída do Santuário do Divino Espírito Santo até na entrada do Convento da Penha. Neste local haverá a concentração para a subida ao Convento e a distribuição de terços. Assim como Frei Pedro Palácios propagou a devoção mariana aos devotos de Nossa Senhora da Penha, os jovens serão convidados a rezar com Maria.

Já aos pés do Convento da Penha, no Campinho, será realizada a Missa de Encerramento.

Presidida pelo recém ordenado presbítero, Frei Gabriel Dellandrea, a celebração será concelebrada pelo Vigário Provincial, Frei Gustavo Medella e terá transmissão pelas redes sociais do Convento da Penha e da Província Franciscana. Por fim, a 11ª edição da Caminhada Franciscana da Juventude terminará na centenária Igreja do Rosário, marco importante não só pela história, mas para a devoção.

O evento poderá ser acompanhado pelo site franciscanos.org.br, pelas redes sociais da Província e das Juventudes da Província.

CFJ: Experiência de 10 edições

Em janeiro de 2014, 36 jovens foram convidados a viver uma experiência de superação e desprendimento, caminhando em 2 dias cerca de 60km, de Taubaté a Guaratinguetá (SP).

Desde então, as Caminhadas Franciscanas da Juventude tornaram-se uma atividade assumida pelo SAV (Serviço de Animação Vocacional) e desde 2021 pelo Serviço de Evangelização com as Juventudes da Província, reunindo milhares de jovens, em todo o território provincial. No ano passado, a 10ª edição do evento refez os passos da primeira CFJ, caminhando pelas terras do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Além dos participantes, muitas pessoas participam indiretamente, seja na acolhida dos jovens, nas comunidades e na organização da atividade.

SERVIÇO

Data: 29 e 30 de julho,

Início: Às 6h do dia 29/07 na Chácara Perim – Av. Ceará, 499, Vila Velha, ES.

Encerramento: Às 14h do dia 30 de julho na Igreja Nossa Senhora do Rosário – R. Delmar Duarte – Prainha, Vila Velha, ES.