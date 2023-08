21ª Festa de Rodeio rende mais de R$ 700 mil para entidades

O sucesso da 21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante, realizada de 11 a 13 de agosto, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, trouxe resultados surpreendentes para a comunidade. O evento, organizado pela Prefeitura de Venda Nova, se traduziu em uma parceria frutífera para o Hospital Padre Máximo (HPM) e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que apresentaram seus relatórios de participação.

O evento não apenas proporcionou entretenimento e cultura, mas também gerou impactos positivos nas finanças das instituições. O lucro total atingiu a marca de R$ 707.529,45. Um montante significativo desse valor, o equivalente a R$ 452.413,00 (sendo R$ 150.804,33 pela Apae e R$ 301.608,67 do HPM) originou-se da venda de 5.552 cartelas do sorteio beneficente de R$ 100 mil. Os ganhadores foram Daniela Tavares Pessin (prêmio de R$ 10 mil), Genilda Bochou (R$ 20 mil) e Lúcio Cosmo Pereira Duarte (R$ 70 mil).

A Apae, reconhecida por seu forte envolvimento em ações voluntárias no município, mobilizou um contingente de 425 voluntários ao longo dos três dias de programação. Os voluntários desempenharam papéis vitais em diversas áreas, como cozinha, bar, vinho-adega, caixas gerais, limpeza e operacional.

A participação espontânea culminou em um total de vendas no caixa no valor de R$ 627.605,00, resultando em um lucro de R$ 255.116,45. Essa cifra representa um aumento de quase 20% em comparação com a Festa de Rodeio de 2022. Somando-se a venda de cartelas do sorteio beneficente, só a Apae lucrou R$ 405.920,78 nesta edição do evento.

O presidente da Apae de Venda Nova, Arildo Reis, ressalta que a Associação teve oportunidade de explorar 100% do espaço destinado ao atendimento no Centro de Eventos e uma venda recorde somada à receita do sorteio beneficente em parceria com o hospital.

“Isso só foi possível graças à nossa boa parceria com a Prefeitura de Venda Nova, que cedeu o espaço. Quero fazer um agradecimento especial ao prefeito, Paulinho Mineti, à secretária de Turismo, Lícia Caliman, e ao chefe de gabinete, Marco Grillo. Agradecemos também à nossa diretoria e aos 425 voluntários. A receita será muito importante para nosso dia a dia e nossos projetos da Apae. São essas ações que contam para nosso fortalecimento”, declarou Arildo Reis.

O presidente do Hospital Padre Máximo, Cleto Venturim, por sua vez, afirmou que a Festa de Rodeio é um momento oportuno para a comunidade celebrar e contribuir para as instituições locais. “O sorteio beneficente em parceria com a Apae foi um movimento acertado, que deu resultado na venda das cartelas”, disse.

O prefeito, Paulinho Mineti, elogiou o engajamento da comunidade e comentou. “Esses números são mais do que estatísticas. Eles representam o espírito de cooperação e a dedicação incansável de nossa comunidade para apoiar as instituições locais. Estou extremamente orgulhoso do que alcançamos juntos nesta Festa de Rodeio e grato por ver o impacto positivo que estamos fazendo em nossas instituições e no município como um todo”.