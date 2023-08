Foragido é recapturado pela Guarda Civil Municipal em Cachoeiro

Na última sexta-feira (18), um homem de 36 anos, com mandado de prisão em aberto, foi recapturado no barro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, após assaltar uma mulher que passava pelo local com um bebê no colo.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), durante o patrulhamento de rotina no bairro os agentes foram comunicados sobre o assalto e começaram as buscas, que se concentraram nas manilhas que estavam próximas à uma obra.

Ao perceber a presença da GCM, o suspeito se escondeu na tentativa de não chamar atenção, mas acabou sendo abordado. Além de mentir sobre seu nome verdadeiro, ele se confundiu ao informar seus dados pessoais, levantando suspeitas dos agentes.

A GCM identificou o verdadeiro nome do suspeito, e constatou que contra ele já havia um mandado de prisão em aberto. Mesmo apresentando resistência, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.