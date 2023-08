7º Concurso de Qualidade de Cacau Capixaba recebe amostras até dia 28

Os cacauicultores interessados em participar da 7ª edição do Concurso de Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba têm até o dia 28 de agosto para entregar suas amostras. As inscrições são realizadas na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e nos escritórios locais do Incaper. O concurso, promovido pela Prefeitura de Linhares, elegerá a melhor amêndoa na “Categoria Linhares”, “Demais Municípios do Espírito Santo”, além do “Destaque Estadual”. A cerimônia de premiação será no dia 26 de outubro.

