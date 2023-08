Ação imuniza animais contra raiva na zona rural de Calçado

Cães e gatos que vivem em propriedades da zona rural de São José do Calçado estão sendo imunizados contra raiva animal. A ação está sendo realizada pela Vigilância Sanitária e Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Defesa Civil Municipal.

As ações estão se concentrando na zona rural do município, conforme explica o coordenador da Vigilância, José Antônio. “Já realizamos a imunização em animais das localidades de Berto Padre, Campo Alegre, Tonico Raposo, Santa Rita, Fazenda Estrela e no Pavão”, relaciona.

De acordo com informações da Vigilância Sanitária, nestes locais, ao todo, já foram imunizados 577 animais, sendo 439 cães e 138 gatos. “Nossa equipe está trabalhando intensamente para continuar mantendo a erradicação da raiva animal em nosso município”, acrescenta o coordenador.

Colaboração da população contra a raiva

Já o secretário municipal de Saúde, Julierme Costa, adianta que a vacinação deve se estender pelos meses de agosto e setembro. “Além de atender a zona rural de Alto Calçado, nas próximas semanas, estaremos, principalmente aos sábados, nos dias 12,19 e 26 de agosto, e dias 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro, atendendo a zona rural dos distritos de Airituba e Divino Espírito Santo”, informa.

(Foto Ass. Com. São José do Calçado).

O secretário pede a colaboração da população, para que não deixe de vacinar os animais de estimação, para sua própria proteção. “Não deixe de levar seu amiguinho de quatro patas para se vacinar e proteja sua saúde e a de seu animal de estimação”, solicita Julierme Costa.

A raiva é uma zoonose (doença que passa dos animais ao homem e vice-versa) transmitida por um vírus mortal, tanto para o homem como para o animal. Envolve o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução. A transmissão ocorre quando o vírus da raiva existente na saliva do animal infectado penetra no organismo, através da pele ou de mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura.

Sintomas da doença

Os sintomas apresentados nos animais costumam ser dificuldade para engolir, salivação abundante, mudança de comportamento e de hábitos alimentares, além de paralisia das patas traseiras. Nos cães, o latido torna-se diferente do normal, parecendo um “uivo rouco”.

No caso de alguém ser agredido por um animal, mesmo se estiver vacinado contra a raiva, o local do ferimento deve ser lavado imediatamente com água e sabão. Também é preciso procurar o serviço de saúde e não matar o animal. O mesmo deve ficar em observação durante 10 dias, num local seguro, para que se possa identificar qualquer sinal indicativo da raiva. Ele deve receber água e alimentação normalmente.

*Com informações da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde