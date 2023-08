Cancelada ação no Centro de acolhimento de denúncias de violência contra a mulher

Ação que marcaria a mobilização da campanha Agosto Lilás em Cachoeiro precisou ser cancelada devido ao mau tempo. Aconteceria na próxima segunda-feira (28), uma atividade informativa coordenada pelo Núcleo de Direito das Mulheres (Nudem) da Defensoria Pública do Espírito Santo, na Praça Jerônimo Monteiro, Centro, das 9h às 14h.

Presenciou ou foi vítima de uma agressão? Denuncie!

É possível realizar denúncias de casos de agressão à mulher por telefone, ou, presencialmente, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro, localizada na rua Coelho Melo, nº 1, no bairro Independência, em frente ao Fórum.

Canais de denúncia:

180 – Central de Atendimento à Mulher;

197 – Polícia Civil;

190 – Polícia Militar;

(28) 3155-5084 – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro.

