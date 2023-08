Acesso da rua Basílio Pimenta à Linha Vermelha com interdição em setembro

A partir do dia 11 de setembro, a frente de obras de macrodrenagem no Centro de Cachoeiro vai avançar até o cruzamento da rua Basílio Pimenta com a avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), com a alocação de galerias de concreto.

Para que os trabalhos sejam viabilizados, o trecho será interditado para o fluxo de veículos. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a expectativa é a de que os trabalhos no local sejam concluídos em até 30 dias, prazo que pode sofrer alterações em função do clima no município

A partir da interdição, os condutores que utilizam a rua Basílio Pimenta como acesso ao Centro deverão optar por vias alternativas. Uma delas será a rua Reinaldo Machado, via que também poderá ser utilizada pelos motoristas que desejam realizar o caminho inverso: do Centro ao Basileia.

Outra alternativa será optar pela Avenida Aristides Campos como rota alternativa para o destino desejado.

Mudanças no transporte público

Devido à interdição do início da rua Basílio Pimenta para as obras de macrodrenagem, três linhas de ônibus terão suas rotas alteradas por utilizarem a via em seus itinerários.

As linhas Alto Zumbi (Eucalipto) X Centro – Via Nova Brasília (050) e Alto Zumbi X Centro Via Pedreira (052) seguirão pela rua Costa Pereira e farão o contorno pelas avenidas Berio Rio e Jones dos Santos Neves em continuidade ao seu trajeto até o bairro Zumbi.

Enquanto a linha Circular Corinto Barbosa – Alto Novo Parque (045), realizará o contorno pela rua Brahim Seder e pelas avenidas Lacerda de Aguiar e Aristides Campos, retomando, em seguida, seu itinerário normal.