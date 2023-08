Ações educativas do Detran|ES conscientizam público na inauguração da Ciclovia da vida

A equipe de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) marcou presença na programação de inauguração da Ciclovia da Vida (“Ciclovia Detinha Son”) e das obras de ampliação das faixas da Terceira Ponte, na manhã desse domingo (27). No espaço do Órgão, instalado na Praça do Papa, em Vitória, onde foi a largada do ‘Pedalaço pela Paz’, os presentes foram convidados a participar de atividades educativas, como o jogo Transitolândia e fazer um trajeto com óculos simuladores com efeito de álcool, drogas e sonolência, além de oficinas artísticas para crianças.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou protagonismo da Autarquia nesse momento importante para o Estado com a promoção de atividades para sensibilizar a população para um trânsito seguro. “O Detran sempre apoia o Pedalaço pela Paz e nós também estamos aqui, neste ano, para participar desse marco histórico, em que se faz a entrega da ampliação das faixas da Terceira Ponte e da Ciclovia da Vida. Nós montamos essa estrutura grande para nossa equipe de educação receber pessoas da comunidade do entorno, crianças, adolescentes e até mesmo adultos para participar de uma forma lúdica e, assim, trabalhar essa dinâmica da educação para termos um trânsito seguro”, disse.

O diretor geral destacou ainda as ações realizadas durante o mês de agosto para sensibilizar a população sobre o uso consciente e seguro dos novos modais na Terceira Ponte. “Nós também fizemos, durante os últimos dias, muitas intervenções de rua para orientar os ciclistas sobre proceder com segurança e como utilizar a Ciclovia da Vida”, contou.

Simulador de alcoolemia

Entre as ações educativas realizadas no espaço do Detran|ES, o público pode fazer um trajeto com óculos especiais que simulam o efeito de álcool, drogas e sonolência e mostram os riscos da mistura da bebida e direção.

O subsecretário de Esporte Educacional Comunitário e Lazer, Bruno Malias, e o seu filho Bento Teixeira Malias fizeram o trajeto com os óculos simuladores. “Eu achei muito legal, porque é uma simulação de quando você bebe e vai dirigir. Com esses óculos a gente vê que é perigoso porque fica muito embaçado, mostra que quando a pessoa perde um pouco do controle. Então, o motorista não deve dirigir quando bebe álcool”, afirmou Malias.

“Achei muito interessante essa vivência para mim e também para o meu filho. E além de participar aqui, nós, como pais, temos que dar bons exemplos no dia a dia também. Foi uma experiência positiva. No começo, inclusive, eu fiquei tonto ali com os óculos, depois eu consegui fazer a atividade. Entretanto, dá medo, dá uma angústia. Como é que uma pessoa consegue dirigir dessa maneira, né? “, destacou.

Acostumado a trabalhar diariamente com condutores nas estradas federais do Espírito Santo, o superintendente da PRF no Estado, Wermeson Pestana, também experimentou os óculos e aprovou a ação. “Parabéns ao Detran por essa iniciativa fantástica nesse momento de festividade por estar aqui mostrando à sociedade, simulando, por exemplo, a embriaguez. E o cidadão percebe que realmente quando bebe não pode dirigir porque ele vai criar uma situação de risco, pode cometer um acidente, matar alguém e responder por isso também”, alertou.

Ação para crianças

O espaço do Detran|ES também recebeu crianças que se divertiram e aprenderam regras para um trânsito seguro no grande jogo de tabuleiro Transitolândia.

O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Nova Palestina levou crianças e adolescente atendidos no local para participar das atividades relacionadas à educação de trânsito e também de oficinas de arte. A coordenadora local do serviço, Sônia Maria Neves, acompanhou o grupo de crianças. “Nós viemos a convite do Detran e este momento é muito importante para elas, porque a maioria das nossas crianças vai para a escola caminhando e, às vezes, atravessa ruas movimentadas e precisam ter noções de segurança”.

A banheirista Líbia Lopes aprovou a participação em família. “Aprendi sobre sinal de trânsito, que devemos atravessar na faixa, levar as crianças na cadeirinha, muitas informações importantes. Participei com meu filho, minha sobrinha, minha irmã e foi muito legal jogar em família e as crianças amaram”, revelou.