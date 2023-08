Acordo de cooperação com WWF Brasil aperfeiçoa programa ambiental no ES

Nesta terça-feira (8), a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e a Organização Não Governamental World Wildlife Fund (WWF Brasil) assinaram um novo acordo de cooperação que visa à realização de ações para a melhoria continua do Portal Reflorestar, o que vai permitir maior eficiência no funcionamento do Programa Reflorestar.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, este novo acordo vai ajudar na usabilidade do Portal. “É preciso nos aproximarmos ainda mais dos produtores rurais capixabas e com este novo acordo vamos melhorar esta conexão, tornando o portal mais dinâmico, simples e acessível”, explica o secretário.

O acordo, que não tem repasse de recursos financeiros diretos, tem como objetivo ampliar e melhorar o atendimento aos produtores rurais de forma mais dinâmica e transparente, em um mecanismo de colaboração mútua no suporte, manutenção e desenvolvimento do sistema de gestão do Programa Reflorestar, além de outras ações estruturantes para o programa.

Para o líder de restauração do WWF Brasil, Thiago Belote, o acordo vai gerar condições para dar maior escala ao Programa Reflorestar e trazer outras oportunidades: “Serão oportunidades de desenvolvimento de mecanismos financeiros e fomento a negócios da biodiversidade. Ademais, o acordo possibilita o fortalecimento de outras políticas, integrando agendas federais com agendas capixabas e também de conectar movimentos multissetoriais de restauração para maior incidência no Espírito Santo.”

E para o coordenador do Programa Reflorestar, Marcos Sossai, sem o Portal Reflorestar, que entrou em operação no ano de 2013, o Programa não teria alcançado a escala de atuação atual, nem se tornado referência nacional em programa de restauração florestal e de pagamentos por serviços ambientais. “Este acordo fortalece ainda mais uma parceria que já existe com a WWF Brasil há muito tempo e que vem contribuindo significativamente em tornar o Estado uma referência em restauração florestal”, afirma.