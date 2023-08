Acusado de matar esposa a facadas tem prisão preventiva decretada

Adriano da Silva era o principal suspeito de esfaquear Leidinéia dos Santos Dalvi da Silva na manhã da última quinta-feira (17), em um comércio localizado na zona rural de Nova Venécia, a audiência de custódia ocorreu no último sábado (19).

Ficou determinado pela justiça a prisão em flagrante de Adriano da Silva em formato preventiva. A audiência foi realizada de forma on-line.

Relembre o Caso

Leidinéia dos Santos Dalvi da Silva (35) foi esfaqueada e morta pelo próprio companheiro, Adriano da Silva, de de 41 anos, na manhã da última quinta-feira (17) em um comércio de compra e venda, localizado em São Luiz Gonzaga, zona rural de Nova Venécia.

Os funcionários que chegaram para trabalhar por volta das 07h, ouviram pedidos de socorro que vinham do escritório e ao chegarem no local, perceberam ferimentos de facas no corpo da mulher, que já sem forças, caminhou alguns passos e caiu morta.