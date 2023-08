Mulher é morta a facadas pelo companheiro dentro da loja do casal no ES

Na última quinta-feira (17), uma mulher de 35 anos foi morta pelo companheiro, de 41 anos, no interior do comércio do casal, localizado em São Luiz Gonzaga, zona rural de Nova Venécia.

Segundo a Polícia Civil, os funcionários do casal chegaram para trabalhar e poucos minutos depois ouviram pedidos de socorro, que vinham do escritório e se depararam com Leidinéia dos Santos Dalvi da Silva, que apresentava ferimentos. A mulher chegou a ser socorrida ao hospital do munícipio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil informa que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, e foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio. Na presença da polícia, o suspeito decidiu ficar em silêncio. Ele já se encontra no sistema prisional.