Administrador da Santa Casa destaca sucesso do Inova Capixaba

A Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí foi uma das instituições parceiras que realizaram o Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde – Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul – que aconteceu em Guaçuí, nesta terça (29) e quarta (30). E seu administrador, Denis Vaz, avalia que o evento ultrapassou todas as expectativas positivas de seus organizadores.

Ele conta que, quando o evento começou a ser formulado, ninguém tinha imaginado que o fórum chegaria a essas dimensões. “O Inova Capixaba ultrapassou todas as expectativas que eram imaginadas, quando o evento foi idealizado”, afirma.

Denis Vaz também destaca a participação dos funcionários da Santa Casa que puderam assistir a palestras de alto conhecimento, com conteúdos muito importantes. O hospital levou, para seu estande no fórum, funcionários da fisioterapia, nutrição, técnicos de enfermagem, enfermeiros e o pessoal do banco de sangue. “E eu mesmo participei de um painel sobre ecossistema da saúde e o médico Jehovah Guimarães ministrou uma palestra sobre cirurgia por meio de vídeo, a videolaparoscopia, uma técnica minimamente invasiva que é realizada em nosso hospital”, destaca.

Santa Casa de Guaçuí está crescendo

O administrador da Santa Casa de Guaçuí ressalta que o evento trouxe um movimento para a cidade, também, maior do que era esperado. “E por todos esses motivos, a Santa Casa já está pensando em sua participação no próximo Inova Capixaba que deve ser no ano que vem, se Deus quiser”, afirma.

O estande da Santa Casa de Guaçuí no Inova Capixaba (Foto Marcos Freire).

Destacando os investimentos que foram e têm sido feitos pelo Governo do Estado, Denis Vaz coloca que a Santa Casa está numa crescente muito grande. Por isso, acredita que o hospital, num futuro próximo, irá realizar cirurgias de alta complexidade, principalmente, na área ortopédica. “Temos toda a capacidade, porque já fazemos mais de 100 cirurgias de ortopedia, por mês, pelo SUS, atendendo a todos os municípios da região do Caparaó”, relata.

Investimentos vão continuar

Ele afirma que o governador Renato Casagrande “nunca deixou a Santa Casa de Guaçuí desamparada”. “Então, acredito que esses investimentos vão continuar nos próximos anos”, afirma, destacando a parceria do secretário estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas. “Temos que destacar a grande parceria do secretário Bruno Lamas que gosta muito de Guaçuí e já é um cidadão do município”, conclui.

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde – Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul – que está acontecendo em Guaçuí faz parte do Programa de Popularização da Inovação do Governo do Estado (Inova Pop). O evento é realizado numa parceria do Governo do Estado, por meio da Secti, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi), Prefeitura de Guaçuí, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e Secretarias Municipais de Saúde. Além da participação do Ifes e da Ufes.