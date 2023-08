Adolescente tomba de bicicleta em rodovia de Mimoso e fica ferida 

Uma menina de 16 anos precisou ser socorrida e levada ao Hospital Apóstolo Pedro após tombar de bicicleta na manhã desta quarta-feira (2), na Rodovia Sebastião Tâmara, que liga Mimoso do Sul a Muqui.

A adolescente contou à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que saiu de casa para comprar ração para seus animais. Na rodovia, ela perdeu o controle da direção e tombou com a bicicleta.

A vítima teve diversos ferimentos pelo corpo, e por sorte, nenhum veículo trafegava na rodovia naquele momento. Ela foi levada para o hospital com lesões de grau leve e deve receber alta após ser medicada.

