Advogada atropelada em Cachoeiro é homenageada na Câmara

A advogada e corredora Karina Vaillant Farias, de 27 anos, foi homenageada na tarde desta terça-feira (22) na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim com a Comenda “Dr. Atílio Vivacqua”. Por iniciativa do vereador Vandinho da Padaria (PSDB), Karina recebeu o título que é destinado a advogados que se destacam no exercício da profissão no âmbito do município.

Karina Vaillant concluiu sua graduação na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI) em 2019 e foi aprovada na prova da OAB no mesmo ano, antes mesmo de terminar o curso. Fez estágio na 1ª Vara da Fazenda Pública, no cartório, no gabinete e no Escritório de Advocacia Cheim Jorge & Abelha Rodrigues. Possui pós-graduação em Direito Empresarial pela Damásio e, atualmente, é advogada associada ao Escritório Borlani, Vaillant, Buson e Tirello Advogados Associados.

“Agradeço primeiramente ao vereador Vandinho pela homenagem, e estendo meu agradecimento a todos os vereadores e a toda população que orou por mim, que me enviou boas energias e palavras de apoio. Agradeço todos que ajudaram na vaquinha e todos que torcem pela minha recuperação. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos”, disse.

A Comenda “Dr. Atílio Vivacqua” será entregue na sessão de homenagens, na próxima segunda-feira (28), mas a homenagem à Karina foi adiantada por que ela passará por um procedimento cirúrgico.

O acidente

A advogada, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, participava de um desafio esportivo em dezembro do ano passado quando foi atingida por um carro na contramão, na ES 482, conduzido por um motorista embriagado e sem Carteira Nacional de Habilitação CNH. Karina sofreu diversos traumas pelo corpo, ficou internada por mais de trinta dias, sendo cinco deles em coma, e já passou por sete cirurgias. Oito meses após o acidente, a vítima ainda sofre com as consequências do atropelamento.

Desde então, a jovem vem enfrentando batalhas diárias em busca de sua plena recuperação.

Para conseguir voltar a andar sozinha e ter uma vida normal, ela precisa realizar um tratamento que consiste em duas cirurgias. A primeira será no próximo dia 26 de agosto, para retirada da haste e colocação de um cimento ósseo com fixador externo. Após cerca de dois meses, será realizada a segunda cirurgia, para a colocação do biovidro.