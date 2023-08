Agosto Lilás: evento conscientiza sobre combate à violência contra a mulher

Nesta terça-feira (15), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro realizou uma ação alusiva ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. O evento aconteceu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) localizado na Pracinha de Cultura Sérgio Sampaio, no bairro Rui Pinto Bandeira.

De acordo com a Semdes, cerca de 200 pessoas participaram da programação, que contou com palestras sobre o tema, música ao vivo, apresentações de projetos sociais e outras atividades.

Por meio de parceira com instituições, o evento também ofereceu serviços às participantes. Teve corte de cabelo, consultoria jurídica especializada para casos de vítimas de violência e pensão alimentícia, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre alimentação saudável, dentre outros atendimentos.

“O evento foi muito bom. Conseguimos atingir nosso objetivo, que era atender as pessoas que mais precisavam. É muito importante que as pessoas saibam que em Cachoeiro há ações e canais de apoio para ajudar mulheres que sofrem violência”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

Mais atividades do Agosto Lilás

Nos próximos dias, mais ações alusivas ao Agosto Lilás serão realizadas pela Prefeitura de Cachoeiro, com organização da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos.

No sábado (19), vai acontecer a Marcha das Margaridas, com concentração na Praça Jerônimo Monteiro, a partir das 7h, seguida pela partida em direção à Praça de Fátima, às 9h. Atrações artísticas, palestras e atividades físicas também comporão o evento.

No dia 28, Cachoeiro receberá o Ônibus Verde, na Praça Jerônimo Monteiro, das 9h às 14h. O projeto, desenvolvido pela Defensoria Pública do Espírito Santo, atua como uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, possibilitando o registro de boletins de ocorrência contra agressões, informações sobre a Lei Maria da Penha, formalização de denúncias e esclarecimento de dúvidas.

Já no dia 30, serão lançados dois programas sociais no auditório da Faculdade de Direito de Cachoeiro (FDCI), a partir das 19h. O primeiro é o “Novo Ciclo”, que distribuirá absorventes para adolescentes inscritas no CadÚnico e em situação de vulnerabilidade social, visando combater a Pobreza Menstrual. Já o segundo programa, chamado de “Rosa dos Ventos”, oferecerá aluguel por determinado período de tempo e capacitação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica.

Presenciou ou foi vítima de uma agressão? Denuncie!

É possível realizar denúncias de casos de agressão à mulher por telefone, ou, presencialmente, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro, localizada na rua Coelho Melo, nº 1, no bairro Independência, em frente ao Fórum.

Canais de denúncia:

180 – Central de Atendimento à Mulher;

197 – Polícia Civil;

190 – Polícia Militar;

(28) 3155-5084 – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro.