Agosto Lilás terá encontro mensal com mães raras na Câmara de Cachoeiro

A abertura da campanha Agosto Lilás na Câmara de Cachoeiro será nesta quinta-feira (3) em evento que acontece mensalmente desde o mês de março em atenção à saúde mental das mães de crianças portadoras de doenças raras.

A educadora parental Mônica Pitanga apresentará um trabalho voltado para a conscientização contra a violência à mulher. Já a representante da Associação Pró-cura da ELA, Neide França, vai falar sobre os direitos dos pacientes e o passo a passo para consegui-los.

Ao final, será servido um Café Afetivo, com alimentos e objetos de decoração que lembram as antigas mesas das avós, como leite queimado, pães caseiros, bolinhos de chuva e broa de milho. Lojas do comércio cachoeirense patrocinaram brindes para sorteios.

A organização do evento é da Comissão Especial de Acompanhamento, Discussão e Apoio aos Familiares e Portadores de Doenças Raras, da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, presidida pelo vereador Paulinho Careca (PSB) e mais sete vereadores como membros, contando com a mobilização de pacientes e profissionais voluntários por meio do Projeto Mova-se e Projeto Espaço Criança Feliz.

Os encontros são mensais, abertos ao público interessado, e os temas das palestras variam, de acordo com a especialidade dos profissionais voluntários. Paralelamente, psicólogos, psicanalistas, nutricionistas e educadores parentais voluntários do programa, realizam atendimentos durante o mês em suas clínicas particulares e/ou por videoconferência.

Serviço:

Data: 03/08/2023 – 14h às 16h30

Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Informações: (28) 99999-3866