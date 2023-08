Alegre: homem é preso após ser flagrado com drogas dentro de carro

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão prenderam um homem, de 31 anos, e apreenderam drogas, dinheiro e outros materiais usados para o tráfico de entorpecentes, nesta sexta-feira (4), em Alegre.

Segundo a Polícia Militar, denúncias anônimas apontaram que um veículo, modelo Ford Ka, de cor prata, estaria seguindo em direção ao município de Guaçuí com drogas. Após o recebimento das informações, os policiais fizeram cerco no distrito de Celina.

Ao realizar buscas no veículo, os militares localizaram aproximadamente 1,25 kg de crack embaixo do banco do carro e R$ 463,00 reais.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, juntamente do material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran.