Aluno que foi atingido por aparelho em academia volta a sentir as pernas

O aluno que foi atingido por um aparelho de academia, Regilânio Inácio, voltou a sentir as pernas. Ele afirmou que consegue sentir o toque em ambas as coxas.

Regilânio sofreu um acidente que machucou a coluna após um aparelho, o ‘Hack Squat’, cair sobre os ombros dele em uma academia no Ceará. O caso ocorreu no início do mês de agosto.

Ele passou por uma cirurgia, em que disse não conseguir sentir a sensibilidade da cintura para baixo. Agora, após fisioterapia, ele já é capaz de sentir alguns toques. “A sensibilidade, a cada dia que passa, está aumentando. Se alguém toca, passa o dedo, eu já sinto”, disse.

O acidente causou uma lesão na coluna considerada grave pelos médicos. Durante a cirurgia, foram colocados pinos e parafusos para a redução da fratura. Em nota, o Hospital Santo Antônio, da cidade de Barbalha disse que ele teria menos de 1% de chance de voltar a andar.