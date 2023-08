Alunos de Iconha produzem reportagens sobre a cidade

Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Coronel Antônio Duarte, em Iconha, têm promovido o projeto interdisciplinar “Reportagem e Interação Sociocultural”. Ao unirem temas como leitura, vivências e hábitos da cidade, a iniciativa não apenas ensina aos alunos o gênero textual da reportagem, mas também fortalece os laços entre eles e a comunidade local.

Com um enfoque especial na preservação da cultura local, as matérias enfatizam a importância de transmitir lendas e histórias locais às futuras gerações.

De acordo com a professora de Língua Portuguesa, Viviane Fornaciari Fortuna, na produção das reportagens, os alunos escolhem tópicos relevantes e de interesse pessoal, realizando pesquisas detalhadas, incluindo entrevistas e análise de documentos, para dar início aos trabalhos. “O projeto não só celebra a herança cultural local, mas também destaca a importância de educar os jovens como cidadãos ativos e conscientes”, relatou a docente.

“Além de terem um primeiro contato com prática jornalística, os alunos também promovem o encontro entre diferentes gerações. A interação com membros mais velhos da comunidade enriquece a experiência, permitindo que os alunos se conectem com o conhecimento transmitido de geração em geração”, afirmou Viviane Fornaciari Fortuna.