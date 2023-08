Ampliações de escolas em Cachoeiro vão gerar 1360 novas vagas para alunos

Obras de reforma e ampliação em quatro escolas municipais de Cachoeiro vão possibilitar a oferta de 1360 novas vagas para alunos.

Trezentos e sessenta serão abertas na Emeb Padre Gino Zatelli, no bairro Gilson Carone, onde as obras estão em estágio avançado. O prédio vai ganhar seis novas salas de aula, além de diversas intervenções estruturais e de acessibilidade para melhor acolher as turmas de educação infantil e ensino fundamental. O investimento é de R$ 1,4 milhão, com recursos federais e municipais.

As outras três escolas que serão ampliadas contarão com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Funpaes), obtidos com a aprovação de projetos elaborados pela Prefeitura.

Já estão em fase final os processos licitatórios para contratação das empresas que executarão as obras em duas delas: a Emeb Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários, e a Emeb Albertina Macedo, no bairro Santa Cecília.

Na primeira, serão abertas 500 novas vagas, com a construção de seis novas salas de aula para a pré-escola e adaptação das salas para o maternal. A unidade passará por uma ampla reformulação, incluindo ampliação do auditório e novos espaços para biblioteca, sala de recursos multifuncionais, brinquedoteca e cozinha. O investimento será de cerca de R$ 7 milhões.

Já a segunda será preparada para receber mais 100 alunos. Com investimento de cerca de R$ 1,7 milhão, a unidade ganhará um novo pavimento, que contará com duas salas de aula e uma sala multifuncional. Além disso, serão construídos novos sanitários e rampas de acessibilidade.

A Prefeitura também está conduzindo os procedimentos para iniciar a licitação das obras na Emeb Teresa de Avelar Pícoli, no distrito de Córrego dos Monos. A unidade ofertará 400 novas vagas, a partir da ampliação de nove salas de aula e diversas outras melhorias, com investimento de mais de R$ 5 milhões.

“Temos investido pesadamente – e com muito planejamento – na reformulação e modernização dos nossos espaços escolares, tanto nas instalações quanto em recursos pedagógicos. Só na reforma e ampliação dessas quatro escolas, investiremos em torno de R$ 15 milhões, para atendermos a demanda educacional de maneira eficiente e satisfatória, garantindo escola pública de qualidade para nossas crianças”, destaca o prefeito Victor Coelho.