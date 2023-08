Anchieta: agendamento para receber kit da TV digital vai até sexta (18)

O sinal digital já está disponível na sede de Anchieta e é necessário ter antena para captar o sinal em sua TV. Uma parceria entre a Prefeitura de Anchieta e o Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil, irá distribuir kits contendo antena UHF e conversor para recepção do sinal de TV digital, beneficiando os cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) no município.

Conforme informações da Secretaria de Assistência Social, os beneficiários aptos a receber os equipamentos são aqueles que estavam com o cadastro atualizado na base do Ministério das Comunicações até o mês de julho de 2022.

Para receber o kit, é necessário realizar o agendamento através do site oficial da Seja Digital (https://sejadigital.com.br/tvdigital/es-anchieta) ou pelo telefone 0800-000-1620 (ligação gratuita). Os beneficiários devem ter em mãos o número do NIS (Número de Identificação Social) ou CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) no momento do agendamento. É importante ressaltar que o prazo para agendamento se encerra no dia 18 de agosto e após essa data não será possível agendar a retirada do kit.

A Seja Digital também está enviando cartas aos beneficiários aptos, por meio dos Correios, informando sobre a disponibilidade do kit. Por isso, é fundamental que os beneficiários estejam atentos ao prazo para agendar a retirada do kit. Se você está apto e não recebeu sua carta com a notificação procure o CadÚnico e se informe.

A TV Digital já está disponível na Sede do município, e a antena de transmissão está instalada em Castelhanos, em um terreno cedido pela Prefeitura. Para usufruir dos benefícios da TV Digital, os usuários devem apontar suas antenas para a torre de transmissão ou para o lado oposto, a fim de receber o sinal refletido.

“Hoje estamos retransmitindo TV Gazeta, Record – TV Vitória, e os canais da rede EBC como TV Brasil , TV Câmara , TV senado. A previsão que mais canais entrem, na medida em que as emissoras forem regularizando sua situação legal junto ao Ministério das Comunicações e ao município”, explica Flávio Simões, assessor de comunicação da Prefeitura de Anchieta, responsável por acompanhar o processo da TV Digital no município.

Confira os canais em sinal digital já disponíveis:

TV Brasil

TV Brasil Alternativo

TV Escola

TV Saúde

TV Câmara

TV Senado

Rádio Câmara

TV Vitória (Record)

TV Gazeta (Globo)