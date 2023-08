Anchieta economiza 243 mil folhas de papel com Governo Digital

Com seis meses de funcionamento do Governo Digital, a Prefeitura de Anchieta já economizou 243 mil folhas de papel, o que equivale a mais de quatro toneladas. Somando-se empresas e pessoas físicas, já são 569 usuários ativos do sistema. Os dados são relativos ao período de e 1º de fevereiro de 2023 (data do primeiro protocolo deste novo formato) até essa quinta-feira, 24 de agosto.

Os números mostram que, a cada mês, a população está aderindo mais e utilizando a ferramenta digital para protocolar os processos que necessita junto à prefeitura.

No primeiro mês, em fevereiro, foram 5.989 folhas. Em março, 23.453. Abril, mês com diversos feriados e menos dias úteis, ficou próximo, com 26.099. O pico de economia foi em maio, com 53.509. Em junho a prefeitura economizou 49.860 folhas. Julho ficou perto, com menos 45.301 folhas de papel utilizadas.

Por fim, até 24 de agosto, pela manhã, a economia proporcionada pelo Governo Digital chegou a 38.717 folhas.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, destacou mais um ponto positivo. “Além da enorme economia de papel, o Governo Digital trouxe mais agilidade nos processos”.

Folhas de ofício economizadas a cada mês de 2023

Fevereiro: 5.989

Março: 23.453

Abril: 26.099

Maio: 53.509

Junho: 49.860

Julho: 45.301

Agosto: 38.717 até as 10:15 de 24/08/23